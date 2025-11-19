Levantan medida cautelar contra Camacho por el caso ‘Paro de 36 días’

La medida cautelar que restringía la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho dentro del caso denominado ‘paro de 36 días’ fue levantada este miércoles, según confirmó su abogado defensor, Martín Camacho.

“Ya no existe la necesidad de una detención domiciliaria, tampoco de un arraigo y mucho menos del marcado ante el Ministerio Público”, explicó el jurista.

Sin embargo, precisó que el gobernador aún mantiene una detención domiciliaria con arraigo por el proceso ‘Golpe I’, motivo por el cual ya se solicitó la modificación de esa medida.

“Estamos solicitando la extinción de este proceso, en el entendido de que la denuncia interpuesta por Lidia Paty data del 2020. Han transcurrido cinco años y corresponde que se extinga”, señaló el abogado.

