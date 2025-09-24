El gobernador Luis Fernando Camacho reafirma el compromiso con la libertad y el federalismo en el aniversario de Santa Cruz

En una jornada de celebración por el 215 aniversario de la gesta libertaria de Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho encabezó los actos oficiales y pronunció un discurso que resonó con los valores históricos y los desafíos actuales de la región. El evento, que incluyó el izamiento de banderas y una ofrenda floral al monumento de Ignacio Warnes, contó con la presencia de destacadas autoridades departamentales, nacionales e internacionales.

Desde la Plaza 24 de Septiembre, Camacho rindió homenaje a la figura de Ignacio Warnes, prócer que “entregó su vida por la libertad de Santa Cruz”. El gobernador describió la región como una “tierra de grandes conquistas” y un “puerto seco” donde miles de personas encuentran oportunidades y prosperidad. Resaltó la cultura viva del pueblo cruceño, forjada por hombres y mujeres “honrados y fieles a sus tradiciones”.

El gobernador Luis Fernando Camacho. Fotos: Gobernación de Santa Cruz

El discurso de Camacho no solo miró al pasado, sino que también se centró en el futuro. Hizo un llamado a las nuevas generaciones a continuar la lucha contra las “nuevas formas de injusticia y de intento de colonización”. La misión, según el gobernador, sigue siendo la misma: “defender y continuar el legado de quienes dieron su vida por el bien más preciado que tenemos todos los hombres, la libertad”.

El mandatario cruceño enfatizó la necesidad de que Santa Cruz asuma un rol de liderazgo en Bolivia. Propuso modernizar el Estado basándose en el modelo productivo y la vocación democrática de la región, destacando el federalismo como una “meta” que se debe alcanzar con trabajo, unidad y armonía.

Camacho concluyó su intervención con un compromiso personal y una advertencia. “Me comprometo a trabajar incansablemente por el bien de Santa Cruz”, afirmó. A quienes se unan a esta misión, les dio la bienvenida, mientras que a quienes se opongan, les aseguró que la tierra será defendida con "valor y determinación".

