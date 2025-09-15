Gobernador Camacho y productores cruceños acuerdan agenda conjunta frente a la crisis del sector

El sector productivo de Santa Cruz se reunió este lunes con el gobernador Luis Fernando Camacho para abordar las principales problemáticas que enfrentan, entre ellas la falta de diésel, los avasallamientos, la escasez de divisas y la ausencia de apoyo del gobierno nacional.

Como resultado del encuentro, se definió la creación de una agenda de trabajo departamental y nacional para atender las demandas del sector.

“Queremos marcar una agenda en conjunto y ponernos a órdenes de nuestro sector, que es el que alimenta al país. El 70% de los alimentos que consume Bolivia provienen de Santa Cruz”, señaló Camacho.

El gobernador destacó el compromiso de los productores, quienes continúan trabajando pese a las limitaciones por falta de insumos y biotecnología. Asimismo, aseguró que desde la Gobernación se brindará apoyo en el marco de sus atribuciones.

Camacho también planteó la necesidad de que, a nivel nacional, se logre unificar esfuerzos para exigir al próximo gobierno condiciones que permitan a Santa Cruz seguir generando alimentos, empleo, divisas y desarrollo económico.

