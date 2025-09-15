Aprehenden en Brasil a pakistaní acusado de estafa y vinculado a compra de ambulancias en Potosí

El director nacional de Interpol Bolivia, coronel Juan Carlos Bazoalto, informó este lunes sobre la aprehensión en Brasil de un ciudadano pakistaní, acusado de estafa agravada en Santa Cruz y otros departamentos del país.

El sujeto fue capturado por Interpol Brasil luego de que Bolivia emitiera una notificación roja en julio de este año, a solicitud de autoridades judiciales bolivianas.

“Esta persona ha sido aprehendida por nuestro similar de Interpol de Brasil. Contaba con notificación roja por estafa agravada. Las víctimas son dos empresas de alquiler de vehículos (rent a car)”, señaló Bazoalto en entrevista con Red Uno.

Según las investigaciones, el acusado habría alquilado vehículos a empresas y luego los vendió de forma ilegal, causando perjuicio económico.

Además, Bazoalto confirmó que el detenido también es investigado por su posible participación en otro caso similar de delitos económicos en Potosí.

El nombre del ciudadano también figura en la investigación por la adquisición de 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí en enero de 2022. La compra tuvo un valor de 20,5 millones de bolivianos y es objeto de una causa penal donde ya hay 13 personas involucradas.

“Se ha notificado a las autoridades judiciales para que coordinen con Brasil su posible extradición a Bolivia”, añadió el jefe policial.

Mira la programación en Red Uno Play