Recuperan avioneta robada en Brasil y capturan a prófugo en San Matías

Un operativo ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el municipio fronterizo de San Matías permitió la recuperación de una avioneta reportada como robada en Brasil y la aprehensión de un ciudadano extranjero que contaba con doble identidad y que era requerido en su país por el delito de feminicidio.

La intervención se desarrolló en una estancia de la zona fronteriza, donde efectivos antinarcóticos lograron ubicar la aeronave con denuncia vigente en territorio brasileño. Durante la requisa, los agentes identificaron a un súbdito de nacionalidad brasileña, quien intentó ocultar su verdadera identidad.

Tras verificar sus antecedentes, las autoridades constataron que el individuo era buscado por la justicia brasileña por el asesinato de su pareja, hecho tipificado como feminicidio. Además, se lo vincula al robo de la avioneta encontrada en la estancia.

El detenido fue puesto a disposición de Migración y posteriormente entregado a las autoridades del Brasil, donde deberá enfrentar un proceso penal por feminicidio y por el robo de la aeronave.

Mira la programación en Red Uno Play