Alias 'Mijão' acumula siete procesos en Brasil y una condena de ocho años, según la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado informó que continúa la búsqueda de Sergio Luis de Freitas Filho, alias 'Mijão', 'Xixi' o '2X', identificado como presunto líder del Primer Comando de la Capital (PCC) y quien habría residido más de una década en Santa Cruz.

El fiscal general Roger Mariaca detalló que, de acuerdo con información oficial remitida desde Sao Paulo, el ciudadano brasileño enfrenta siete procesos en su país por delitos relacionados con narcotráfico, asesinato y asociación criminal.

“Esta persona tiene siete procesos penales en Brasil, en su mayoría vinculados a organización criminal y tráfico de sustancias controladas. Registra una condena de ocho años y dos meses, además de otros procesos en apelación y órdenes de aprehensión pendientes”, precisó.

Mariaca añadió que la Fiscalía boliviana trabaja en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y mantiene comunicación con sus pares brasileños para avanzar en la investigación.

No obstante, la autoridad aclaró que hasta la fecha no existe una solicitud formal de extradición. “Existen procedimientos para entregar a una persona, pero ese requerimiento no ha llegado aún. Seguramente la Fiscalía de Sao Paulo activará el trámite cuando alias ‘Mijão’ sea detenido”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play