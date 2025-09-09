Fiscal General confirma que Sergio Luis de Freitas no tiene procesos en Bolivia y solicita información a Brasil

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó este martes que Sergio Luis de Freitas Filho no cuenta con procesos judiciales abiertos en Bolivia. Sin embargo, indicó que las autoridades bolivianas han iniciado gestiones para recabar información sobre sus antecedentes en Brasil.

Mariaca señaló que, hasta la fecha, Bolivia no ha recibido ninguna solicitud de extradición relacionada con Freitas y que la intención de la Fiscalía es verificar si existe algún registro previo en instituciones públicas o privadas, o en la propia Policía Boliviana.

“No tenemos ningún proceso aperturado en contra de esta persona. Esta investigación inicial nos permitirá conocer si existiese o hubiese existido alguna denuncia”, indicó el Fiscal.

De acuerdo con Mariaca, se ha solicitado a la Policía Federal de Brasil información que permita determinar si el ciudadano posee antecedentes penales o investigaciones en curso, con el objetivo de activar una eventual búsqueda internacional.

