Bolivia coordina con Brasil para investigar antecedentes de jefe del PCC, según comandante de la Policía

La Policía Boliviana anunció que coordinando estrechamente con la Policía Federal de Brasil para cruzar información sobre Sergio Luiz de Freitas Filho, considerado uno de los líderes del Primer Comando Capital (PCC). La investigación se centra en la posible relación de este ciudadano con delitos y sicariatos cometidos en el departamento de Santa Cruz.

“De la posible presencia de Sergio Luiz de Freitas Filho, se han llevado adelante las investigaciones necesarias con la finalidad de validar o desvirtuar la presencia de este súbdito acá en territorio nacional”, informó el comandante departamental de la Policía, coronel Rolando Rojas.

Según el coronel Rojas, se han realizado varios allanamientos en la zona del Urubó, donde el sospechoso habría vivido durante aproximadamente diez años. A pesar de estos operativos, Luiz de Freitas no ha sido localizado. Por ello, la Policía Boliviana está cruzando información con la Policía Federal de Brasil para obtener más datos sobre su historial y actividades en el extranjero.

Varias unidades policiales se encuentran movilizadas en la zona del Urubó, área donde Luiz de Freitas residió durante casi diez años, llevando un estilo de vida público y lujoso, según informan fuentes de la investigación. Los allanamientos se realizan bajo la supervisión del Ministerio Público, que ya ha tomado conocimiento del caso.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz señaló que se está realizando un cruce de información con la Policía Federal de Brasil para determinar tanto los antecedentes delictivos de Luiz de Freitas en su país de origen como cualquier vínculo con actividades criminales en Bolivia.

De acuerdo con la investigación publicada por el medio brasileño O Globo, Luiz de Freitas, conocido en Brasil por los apodos de “Mijão”, “Xixi” o “2X”, mantiene una rutina en Santa Cruz dentro de barrios cerrados, protegidos por altos muros y seguridad reforzada. Esta cooperación internacional busca esclarecer si su permanencia en la ciudad cruceña tiene implicaciones en delitos locales, y avanzar en su posible captura.

