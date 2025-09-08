Felcc coordina con Migración y Segip para confirmar presencia del líder del PCC en Bolivia

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gustavo Astilla, se refirió este lunes al reportaje internacional de Red O Globo que denuncia la presencia de un líder del Primer Comando Capital (PCC) viviendo en Santa Cruz desde 2013.

Astilla señaló que, hasta la fecha, las investigaciones de la Felcc han permitido identificar y expulsar a varios miembros de esta organización criminal desde Bolivia hacia Brasil, tras presentar antecedentes por distintos delitos.

“En lo que se refiere a las tareas específicas de la Felcc, nuestras investigaciones han identificado a algunas personas que, en su momento, fueron expulsadas del país de acuerdo a la coordinación con el Ministerio Público y Migración”, indicó.

Sobre el caso reportado, el director aseguró que el personal de la Felcc ya se encuentra movilizado para determinar si la persona mencionada en el reportaje reside actualmente en Bolivia bajo alguna identidad falsa.

“Se realizarán labores de validación con el Segip y Migración para poder establecer si esta persona se encuentra en nuestro país”, agregó.

Según el medio internacional, el presunto líder del PCC habría vivido durante más de una década en Bolivia, disfrutando de lujos y protección mientras se ocultaba bajo identidades falsas. Las autoridades locales, sin embargo, mantienen un proceso de verificación antes de confirmar o descartar la presencia de este individuo en Santa Cruz.

