TEMAS DE HOY:
cadáver Asesinato de Mujeres Tentativa de Feminicidio

32ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Felcc coordina con Migración y Segip para confirmar presencia del líder del PCC en Bolivia

Sobre el caso reportado, el director de la Felcc, Gustavo Astilla, aseguró que el personal de la Felcc ya se encuentra movilizado para determinar si la persona mencionada en el reportaje reside actualmente en Bolivia bajo alguna identidad falsa.

Red Uno de Bolivia

08/09/2025 13:07

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gustavo Astilla. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gustavo Astilla, se refirió este lunes al reportaje internacional de Red O Globo que denuncia la presencia de un líder del Primer Comando Capital (PCC) viviendo en Santa Cruz desde 2013.

Astilla señaló que, hasta la fecha, las investigaciones de la Felcc han permitido identificar y expulsar a varios miembros de esta organización criminal desde Bolivia hacia Brasil, tras presentar antecedentes por distintos delitos.

“En lo que se refiere a las tareas específicas de la Felcc, nuestras investigaciones han identificado a algunas personas que, en su momento, fueron expulsadas del país de acuerdo a la coordinación con el Ministerio Público y Migración”, indicó.

Sobre el caso reportado, el director aseguró que el personal de la Felcc ya se encuentra movilizado para determinar si la persona mencionada en el reportaje reside actualmente en Bolivia bajo alguna identidad falsa.

“Se realizarán labores de validación con el Segip y Migración para poder establecer si esta persona se encuentra en nuestro país”, agregó.

Según el medio internacional, el presunto líder del PCC habría vivido durante más de una década en Bolivia, disfrutando de lujos y protección mientras se ocultaba bajo identidades falsas. Las autoridades locales, sin embargo, mantienen un proceso de verificación antes de confirmar o descartar la presencia de este individuo en Santa Cruz.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD