Una foto en redes sociales reveló la presencia del líder del PCC en Bolivia

Una fotografía publicada en redes sociales encendió las alarmas en Bolivia. La imagen, aparentemente inocente, reveló que Sergio Luiz de Freitas Filho —alias “Mijão”, “Xixi” o “2X”—, considerado uno de los líderes del Primer Comando Capital (PCC), habría estado viviendo en Santa Cruz de la Sierra con lujos y fiestas.

El reportaje del programa Fantástico de la Red Globo de Brasil, difundido este fin de semana, causó un fuerte revuelo en nuestro país. Apenas 24 horas después de la emisión, la Policía boliviana inició operativos y allanó varios inmuebles presuntamente utilizados por el narcotraficante en la zona del Urubó. Sin embargo, no encontraron al hombre buscado.

“De manera inmediata se han llevado adelante las acciones investigativas necesarias con la finalidad de validar o desvirtuar la presencia de este súbdito en territorio nacional”, declaró el comandante departamental de la Policía, coronel Rolando Rojas.

La prontitud con que la institución actuó levantó sospechas, pues los allanamientos se dirigieron directamente a propiedades que Freitas Filho habría usado en Santa Cruz, como si ya existiera información previa sobre sus movimientos.

Silencio oficial y versiones cruzadas

El presidente Luis Arce insistió en que en Bolivia “no existen cárteles” y que solo llegan “emisarios” del narcotráfico. Pero voces críticas, como la del exfiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, discrepan:

“Imagínese, diez años aquí… no vienen de turismo. Se instalan y organizan. La Policía lo sabe. El problema es la corrupción y los sobornos”, afirmó.

El origen de la pista

La clave de esta investigación internacional no vino de un operativo policial, sino de una publicación en redes sociales. El hijastro de Freitas habría compartido una foto en la que se evidenciaba su vida en Bolivia, lo que permitió a las autoridades brasileñas confirmar su paradero.

Según reportes oficiales de Brasil, el capo del PCC fue enviado a Santa Cruz con la misión de supervisar el envío de pasta base de cocaína hacia su país, consolidando así su ascenso en la organización criminal.

La gran incógnita

Hasta hoy, no hay certeza de si Sergio Luiz de Freitas Filho sigue en Bolivia. Lo que sí queda claro es que Santa Cruz se ha convertido en punto de interés para líderes del PCC, una organización criminal con tentáculos que superan las fronteras brasileñas.

