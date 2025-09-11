TEMAS DE HOY:
Alias Mijão

Policial

Aprehenden en San Rafael a la esposa del líder del PCC, alias Mijão

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó la captura de la mujer, al este del departamento de Santa Cruz.

Red Uno de Bolivia

11/09/2025 15:30

Aprehenden en San Rafael a la esposa del líder del PCC. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz, Bolivia

Las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de Ana F.L., esposa del uno de los principales líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), Sergio Luis de Freitas Filho.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó la captura de la mujer en el municipio de San Rafael, al este del departamento de Santa Cruz.

Según el informe preliminar, la ciudadana fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad hacia la capital cruceña, donde enfrentará un proceso de investigación.

De acuerdo con Ríos, Freitas ingresó de manera ilegal al territorio nacional con documentación falsa a nombre de Sérgio Noronha Filho y obtuvo la nacionalidad en 2014, tras haber contraído matrimonio en 2011 con una ciudadana boliviana.

Recordemos que, una investigación del medio brasileño O Globo, que, en base a documentos del Ministerio Público de Brasil, reveló que Sérgio Luiz de Freitas Filho —conocido por los alias de “Mijão”, “Xixi” o “2X”— reside desde hace más de una década en el departamento oriental. El informe señala que mantiene una vida pública y lujosa, en barrios cerrados y con fuerte seguridad.

Noticia en desarollo... 

