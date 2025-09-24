Las frases más destacadas del discurso de Camacho en el desfile cívico

El gobernador destacó el papel fundamental del departamento en las luchas democráticas y llamó a seguir defendiendo los valores que unen al pueblo cruceño.
23/09/2025 21:45
Escuchar esta nota
Durante el acto central en el Cambódromo por los 215 años del grito libertario, el gobernador Luis Fernando Camacho ofreció un discurso cargado de sentimiento regional, convicción democrática y defensa del modelo cruceño.
Estas fueron las 5 frases más contundentes de la noche:
"La gesta del 24 de septiembre no solo fue un acto de rebeldía, fue una demostración de fe, de coraje, de amor a la tierra, de convicción de que la libertad no se negocia; la libertad se conquista".
"Santa Cruz ha sido y seguirá siendo la vanguardia de las luchas democráticas en Bolivia. Grandes conquistas nacieron del valor intelectual y material de nuestra gente".
“Hoy podemos decir con orgullo que Santa Cruz marcó el fin de un ciclo político totalitario y corrupto que empobreció a Bolivia, y desde aquí comenzamos a construir un nuevo camino basado en la democracia”.
“Hemos enfrentado con determinación y valor la indiferencia y el abandono del centralismo, las persecuciones políticas y el intento de callarnos".
“Santa Cruz no solo es símbolo de lucha y libertad, también es motor de desarrollo; producimos más del 70 % de los alimentos que llegan a la mesa de cada boliviano y aportamos un tercio del Producto Interno Bruto".
El desfile cívico-militar marcó el regreso de esta tradicional actividad luego de tres años de suspensión. El evento contó con la participación de unidades militares, policiales, instituciones educativas, asociaciones civiles, fraternidades y organizaciones sociales.
Mira la programación en Red Uno Play
20:45
22:05
00:00
01:00
03:00
04:00
20:45
22:05
00:00
01:00
03:00
04:00