Colegio Médico de Santa Cruz se declara en emergencia y pide reunión con autoridades

El Colegio Médico de Bolivia expresó su preocupación por la crítica situación que atraviesa el sistema de salud pública en el departamento de Santa Cruz y solicitó una reunión urgente con las nuevas autoridades nacionales del área.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, advirtió que la falta de atención a problemas estructurales y la desprotección del personal médico han llevado al sector a un punto de emergencia.

Vargas destacó que uno de los hechos más alarmantes es el reciente fallecimiento de una persona por rabia humana en Santa Cruz, situación que evidencia la escasez de vacunas para animales en el departamento.

“Estamos preocupados porque no existen las dosis correspondientes para el control de la rabia. El gobierno que salió dejó a la población vulnerable, y hay muchas personas que estuvieron en contacto con la persona fallecida”, señaló el representante médico.

Además, el Colegio Médico denunció que alrededor de 450 colegas que trabajan en el sistema municipal de salud no han recibido sus sueldos durante los últimos tres meses. “Esta situación nos preocupa, nos pone en alerta y por eso nos declaramos en emergencia”, agregó Vargas.

El presidente del gremio destacó que estos problemas no han sido atendidos desde hace cinco años, lo que, según él, ha dejado a la salud en crisis. La institución considera urgente que las nuevas autoridades nacionales se reúnan para encontrar soluciones.

Finalmente, Vargas reiteró el pedido de una reunión con las nuevas autoridades para tratar los temas puntuales que afectan al sector y atender la emergencia sanitaria en el departamento. “Estamos solicitando una reunión urgente para resolver estos problemas que han sido descuidados durante años”, concluyó.

