“Hay líderes sanos y caudillos enfermos de codicia”: Choquehuanca en su último mensaje como vicepresidente

En su último mensaje a la nación, ofrecido este viernes 7 de noviembre desde la Casa Grande del Pueblo, el vicepresidente David Choquehuanca señaló que Bolivia atraviesa un momento de transformación y llamó a la población a la unidad y a la reflexión sobre el futuro político del país, además habló de las divisiones que ocasionan el quiebre del trabajo y el proyecto político.

Sobre la importancia de la historia y la justicia, Choquehuanca recordó el papel de las acciones individuales y colectivas en el rumbo del país.

“Todos sabemos que la historia es la justicia implacable y es la historia la que pondrá a todos en su sitio, hoy en día hay manzanas sanas y manzanas podridas, hay líderes sanos y caudillos enfermos de codicia”, manifestó Choquehuanca.

Al hacer un balance de su gestión, el vicepresidente destacó el compromiso constante de su equipo y del pueblo boliviano.

“Hermanas y hermanos conscientes de que Bolivia es para los bolivianos, cerramos un ciclo que quedará grabado en la memoria de la democracia boliviana, jamás declinamos en nuestro compromiso y trabajo por nuestro pueblo”, afirmó Choquehuanca.

Choquehuanca también subrayó la necesidad de cuidar la institucionalidad y fortalecer el tejido social, recordando los desafíos enfrentados.

“Aprendimos todos que el tejido social no se transforma con el sabotaje y el boicot, dejemos de destruirnos entre los bolivianos, destruyamos la corrupción, la división, las mentiras, el racismo y la calumnia, el fanatismo y el egoísmo”, enfatizó.

De cara al futuro político del país, el vicepresidente advirtió sobre la importancia de diferenciar entre intereses personales y programas de gobierno.

“Pronto se sabrá si es una maniobra política o es un programa de gobierno para mejorar la vida de los bolivianos. El pueblo sabe quiénes han sometido a las grandes mayorías a la gran escasez… sabe quiénes no cumplieron con las expectativas”, agregó Choquehuanca.

Finalmente, el vicepresidente reiteró su llamado a la unidad y a la continuidad de los avances logrados durante su gestión, enfatizando que las próximas autoridades deben respetar los logros alcanzados y mantener el rumbo hacia la construcción de un Estado más justo e inclusivo.

