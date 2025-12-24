Guía de compras: Horarios extendidos de la Feria Barrio Lindo y centros comerciales para este fin de año.

La ciudad se viste de luces y ofertas en estas fiestas de fin de año. Las calles y centros comerciales se llenan de compradores ansiosos por encontrar regalos, ropa y artículos del hogar, pero quienes planifican su visita pueden evitar el estrés de largas filas y el caos vehicular.

Barrio Lindo: atención diaria y “mañaneras”

La Feria Barrio Lindo, ubicada entre el tercer y cuarto anillo sobre la avenida Dr. Carmelo Ortiz Taborga, ha dispuesto atención diaria desde las 8:00 hasta las 22:00 horas, mientras que los miércoles y sábados se ofrecen las tradicionales ventas tempranas o “mañaneras” desde las 4:00, pensadas para quienes buscan evitar aglomeraciones y aprovechar las mejores ofertas.

La feria concentra una amplia variedad de productos navideños, juguetes, ropa y artículos para el hogar, convirtiéndose en una parada obligatoria para quienes buscan variedad y precios accesibles.

El acceso a Barrio Lindo puede complicarse en horarios pico, por lo que se recomienda a quienes llegan desde el centro y el norte tomar la avenida Virgen de Cotoca y conectar con el tercer o cuarto anillo, mientras que quienes provienen del sur y oeste deben aproximarse por la avenida Cumavi, evitando el horario de 17:00 a 20:00.

Centros comerciales con horarios extendidos

Por su parte, los centros comerciales de la ciudad también han adoptado horarios extendidos durante la temporada de fiestas, prolongando su atención hasta las 23:00 para brindar mayor comodidad a los visitantes.

Esto, permite a los compradores organizar mejor sus visitas y evitar aglomeraciones. Sin embargo, se recomienda verificar la información oficial de cada establecimiento a través de sus redes sociales para confirmar horarios especiales en Nochebuena y Año Nuevo y así aprovechar al máximo las compras sin contratiempos.

Otros mercados tradicionales de la ciudad también se suman a la temporada con horarios extendidos. Los mercados de Los Pozos, Abasto y La Ramada han ampliado su atención hasta las 23:00, buscando facilitar las compras navideñas y de fin de año a los visitantes que no pueden asistir en horarios convencionales.

En estos espacios, los compradores pueden acceder a alimentos, productos de primera necesidad y artículos festivos.

Para quienes buscan disfrutar de las compras de fin de año de manera tranquila, la recomendación es visitar temprano y así evitar el horario pico de cada lugar.

Mira la programación en Red Uno Play