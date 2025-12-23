“No tendremos Navidad”: COB mantiene paro indefinido y anuncia radicalización de medidas contra el DS 5503

En un clima de tensión, luego de una jornada marcada por enfrentamientos y gasificaciones en las inmediaciones de la Plaza Murillo, la Central Obrera Boliviana (COB) celebró un ampliado de emergencia a puertas cerradas. La determinación fue unánime: el paro general indefinido se mantiene y las medidas de presión se radicalizarán.

"Una Navidad en las calles"

El máximo ejecutivo de la COB, Mario Argollo, fue el encargado de transmitir la postura de las bases tras el fracaso de los acercamientos con el Primer Mandatario para tratar el Decreto Supremo 5503. Con un discurso encendido, Argollo sentenció que los trabajadores han decidido sacrificar las fiestas de fin de año en favor de su lucha.

"Al ver la negativa de la abrogación del decreto 5503, todas las bases por unanimidad han decidido no tener una Navidad. Vamos a luchar y seguir con el paro general indefinido movilizado", afirmó el dirigente.

La dirigencia sostiene que el cuestionado decreto trasciende el tema de la subvención de hidrocarburos. Según el análisis del ampliado, la norma es calificada como "totalmente antiobrero y antipopular". "Si no ponemos el pecho a las balas en este momento, la historia nos va a juzgar", agregó el ejecutivo, subrayando que el mandato de los nueve departamentos es fortalecer los puntos de bloqueo.

Pese a los conflictos registrados durante el día, no existe una ruta de solución cercana. La COB manifestó que no hay puntos que dialogar mientras el Gobierno mantenga su posición cerrada de no eliminar el decreto.

Actualmente, se mantienen puntos de bloqueo activos tanto en el centro de la ciudad de La Paz como en diversas carreteras del país. La ratificación de estas medidas de fuerza anticipa un cierre de año convulsionado para Bolivia, con una clase obrera que promete mantenerse en las calles de forma permanente.

