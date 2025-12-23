TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Accidente de tránsito Bolivia Mujer atropellada

23ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

“No tendremos Navidad”: COB mantiene paro indefinido y anuncia radicalización de medidas contra el DS 5503

Tras una reunión de emergencia y ante la negativa del Gobierno de abrogar el Decreto Supremo 5503, la máxima dirigencia obrera anunció que fortalecerán las movilizaciones y bloqueos en los nueve departamentos.

Milen Saavedra

23/12/2025 23:15

"No habrá Navidad": La COB ratifica paro indefinido tras enfrentamientos en La Paz
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

En un clima de tensión, luego de una jornada marcada por enfrentamientos y gasificaciones en las inmediaciones de la Plaza Murillo, la Central Obrera Boliviana (COB) celebró un ampliado de emergencia a puertas cerradas. La determinación fue unánime: el paro general indefinido se mantiene y las medidas de presión se radicalizarán.

"Una Navidad en las calles"

El máximo ejecutivo de la COB, Mario Argollo, fue el encargado de transmitir la postura de las bases tras el fracaso de los acercamientos con el Primer Mandatario para tratar el Decreto Supremo 5503. Con un discurso encendido, Argollo sentenció que los trabajadores han decidido sacrificar las fiestas de fin de año en favor de su lucha.

 

"Al ver la negativa de la abrogación del decreto 5503, todas las bases por unanimidad han decidido no tener una Navidad. Vamos a luchar y seguir con el paro general indefinido movilizado", afirmó el dirigente.

 

 

La dirigencia sostiene que el cuestionado decreto trasciende el tema de la subvención de hidrocarburos. Según el análisis del ampliado, la norma es calificada como "totalmente antiobrero y antipopular". "Si no ponemos el pecho a las balas en este momento, la historia nos va a juzgar", agregó el ejecutivo, subrayando que el mandato de los nueve departamentos es fortalecer los puntos de bloqueo.

Pese a los conflictos registrados durante el día, no existe una ruta de solución cercana. La COB manifestó  que no hay puntos que dialogar mientras el Gobierno mantenga su posición cerrada de no eliminar el decreto.

Actualmente, se mantienen puntos de bloqueo activos tanto en el centro de la ciudad de La Paz como en diversas carreteras del país. La ratificación de estas medidas de fuerza anticipa un cierre de año convulsionado para Bolivia, con una clase obrera que promete mantenerse en las calles de forma permanente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD