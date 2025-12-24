En medio de las fiestas de fin de año, cuando los deseos suelen quedarse en cartas y sueños, una imagen logró tocar corazones. Naomi, una niña con microcefalia, llegó a la actividad organizada por Red Uno en el coliseo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) con un cartel entre sus manos que decía:

“¿Alguien que quiera regalarme una silla de ruedas?”

Visiblemente emocionada, la pequeña hizo su pedido sin imaginar el impacto que tendría. La escena conmovió a quienes estuvieron presentes y rápidamente se convirtió en un símbolo de esperanza en esta Navidad.

Reina Trujillo, madre de Naomi, contó que, pese a la condición de su hija, nunca fue un impedimento para avanzar. Naomi ya terminó Primero de Primaria, un logro que llena de orgullo a su familia. Explicó que la iniciativa nació de una necesidad real en casa y del deseo de brindarle una mejor calidad de vida.

La historia llegó hasta el abogado Giovanny Encinas, quien no dudó en responder. Encinas relató que desde el año pasado atravesó momentos críticos de salud, tras sufrir cuatro infartos y dos paros cardíacos. Hace poco cumplió un año de su última cirugía y asegura que esa experiencia le enseñó que:

Movido por esa empatía, el abogado decidió cumplir el sueño de Naomi y entregarle su silla de ruedas. En vivo, la niña estrenó el regalo, mostrando una sonrisa que reflejaba alegría y emoción.

La jornada también estuvo marcada por otros gestos solidarios. Durante la actividad, varias personas se sumaron para llevar regalos y compartir sonrisas, entre ellas la diputada Lucero Justiniano, la vicerrectora de la UAGRM, Juanita Borja, y representantes de distintos sectores como la Cainco y representantes del Transporte Pesado coincidieron en un mismo objetivo: alegrar la Navidad de los niños.

Así, entre abrazos, regalos y palabras de esperanza, la Navidad se hizo presente, recordando que detrás de las fiestas hay historias de fe, amor y compromiso con quienes más lo necesitan.



