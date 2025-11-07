¿Qué sucederá el 19 de diciembre? ¿El 3I Atlas cumplirá la predicción de Baba Vanga?

El interés mundial por el objeto interestelar 3I Atlas crece a medida que se acerca al planeta Tierra. Tras su reciente paso cercano al Sol, el misterioso cometa continúa su recorrido por los planetas del Sistema Solar, despertando interrogantes sobre su origen y naturaleza. Algunos expertos incluso sugieren un vínculo con predicciones de la célebre clarividente búlgara Baba Vanga.

La atención internacional se intensificó cuando la NASA anunció el despliegue del Plan de Defensa Planetaria, diseñado para monitorear la trayectoria del tercer objeto interestelar registrado en la historia de la humanidad. Esta iniciativa coincide con las especulaciones del astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, quien sostiene que 3I Atlas podría tratarse de un fragmento, o incluso de una nave completa, construida con tecnología no humana, atrapada en el espacio desde hace milenios.

El cometa ha mostrado anomalías recientes que han despertado aún más curiosidad: tras su paso por el Sol, emite un brillo inusual, que ha facilitado el seguimiento minucioso de telescopios de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). Según la ESA, el 19 de diciembre de 2025 3I Atlas se acercará a la Tierra a 270 millones de kilómetros, aproximadamente 1,8 veces la distancia entre nuestro planeta y el Sol.

Este acercamiento ha reavivado la conexión con Baba Vanga, quien predijo que la humanidad experimentaría su primer contacto con vida extraterrestre este año. En palabras de la vidente búlgara: "Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá", aunque algunos detalles de su visión, como el marco deportivo, parecen no coincidir. La interpretación de estas predicciones proviene de su sobrina, Krasimira Stoyanova.

Mientras científicos y aficionados siguen de cerca la trayectoria de 3I Atlas, el mundo espera con intriga lo que podría ser un momento histórico para la humanidad, entre la ciencia, la especulación y las antiguas profecías que parecen cobrar vida nuevamente.

