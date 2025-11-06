TEMAS DE HOY:
Robo en discotecas feminicidio avenida Petrolera Hombre muere aplastado por un árbol

27ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: Soldados chinos sorprenden con danza moderna y causan furor en TikTok

Cientos de personas han decidido copiar los movimiento de los soldados e iniciaron un ‘trend’.

Ligia Portillo

06/11/2025 11:32

VIDEO: Soldados chinos sorprenden con danza moderna y causan furor en TikTok. Foto: Captura de pantalla
China

Escuchar esta nota

Un grupo de soldados chinos ha capturado la atención del mundo con una inesperada demostración de danza moderna. El video, transmitido por CCTV, muestra a los militares ejecutando movimientos sincronizados con gran precisión y estilo, fusionando la disciplina castrense con elementos del baile contemporáneo.

La grabación rápidamente se volvió viral en redes sociales, acumulando millones de visualizaciones en pocas horas. Los usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar: muchos comenzaron a replicar los pasos de los soldados, mientras otros crearon sus propias versiones artísticas, convirtiendo la actuación en un auténtico fenómeno global.

 

Expertos en redes señalan que la popularidad del video no solo se debe a la coreografía, sino también al contraste entre la rigidez militar y la libertad expresiva del baile, algo que ha generado sorpresa y admiración entre los internautas. Además, el ‘trend’ ha servido para acercar a jóvenes y adultos al contenido militar desde un ángulo creativo, distinto al habitual.

Más allá de las plataformas digitales, la pieza ha despertado debates sobre cómo la disciplina y la creatividad pueden coexistir, y cómo la cultura popular puede reinterpretar imágenes asociadas tradicionalmente con la autoridad y el orden.

En definitiva, lo que comenzó como un simple video institucional se ha transformado en un fenómeno viral, demostrando que la viralidad en Internet puede surgir de los lugares más inesperados… incluso del cuartel.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD