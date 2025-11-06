¡Nadie se va sin pagar! Cobradora de bus “salta” sobre los pasajeros para cobrar pasajes (VIDEO)

En Lima (Perú), una cobradora de transporte público se volvió viral gracias a su ingenio… y a su impresionante forma física. En plena hora 'pico', cuando el bus iba a tope por el paro de transportistas del martes 4 de noviembre, la mujer decidió cobrar los pasajes de una manera poco convencional: ¡trepando sobre los asientos y pasando literalmente por encima de los pasajeros!

El video, de apenas 38 segundos, muestra a la cobradora avanzando ágilmente sobre los respaldos como si fueran trampolines, sujetándose de los pasamanos y esquivando a los viajeros con la destreza de una acróbata profesional. Los pasajeros, atónitos, no tardaron en sacar sus celulares para registrar el singular espectáculo.

“Te vas a hacer famosa”, le dijo un hombre mientras ella, ligeramente sonrojada, seguía con su original rutina. Sin perder la sonrisa, la cobradora demostró que para algunos, cobrar pasajes también puede ser todo un deporte olímpico.

El clip se viralizó rápidamente, generando todo tipo de reacciones en redes. Mientras algunos lo tomaron como un momento cómico, otros criticaron la higiene de la acción: “¡Qué horror! Pisa donde uno pone las manos, hay microbios, bacterias, Covid…”, escribió un usuario. Por otro lado, hubo quienes bromearon: “Próximamente, requisito para ser cobrador: practicar gimnasia”.

Más allá del humor, el episodio dejó en evidencia un problema real, la sobrecarga de pasajeros sigue siendo un desafío constante para el transporte público de Lima y Callao. Pero, al menos por un momento, esta cobradora convirtió un viaje caótico en un espectáculo digno de video viral.

Mira el video:

