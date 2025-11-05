VIDEO: ¡Kevin volvió a casa! Macaulay Culkin revive una icónica escena de “Mi Pobre Angelito”

La Navidad llegó temprano para los amantes de los clásicos, Macaulay Culkin volvió a ser Kevin McCallister. Sí, el niño ingenioso que combatió ladrones con pintura, trampas y una imaginación desbordante reapareció tres décadas después, pero ahora convertido en un adulto que sigue sabiendo cómo proteger un hogar... y el corazón del espectador.

Como parte de una campaña publicitaria, Culkin retomó su papel en una puesta en escena cargada de nostalgia. En las imágenes se lo ve recrear la icónica caminata frente a la casa, con bolsas de compras que, fieles al recuerdo, terminan rompiéndose. Un guiño directo a los fans que crecieron viendo la película cada diciembre.

Mira el video:

Pero esta vez, Kevin no está completamente solo. La campaña, titulada “En casa, pero no sola”, lo muestra acompañándose de la nieta del señor Marley, aquel misterioso vecino que en la película original terminó siendo su inesperado aliado. Juntos, ahora protegen y acompañan a la madre de la joven, resaltando el apoyo y cuidado hacia los adultos mayores.

La premisa es sencilla y efectiva: Kevin ya no prepara trampas para ladrones, sino que se vuelve protector en un sentido más cálido y real. El niño astuto se transformó en un adulto atento, y la historia encuentra una nueva lectura sin perder su esencia.

La campaña sirve de homenaje al 35 aniversario de este clásico navideño, una cifra que para muchos puede golpear directo en la nostalgia: ese “ya pasaron tantos años” que se siente en el pecho.

Entre luces, recuerdos y bolsas que todavía se rompen en la vereda, Macaulay Culkin parece recordarnos algo más profundo, hay películas que no solo envejecen; vuelven a casa cuando las necesitamos.

