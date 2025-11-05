TEMAS DE HOY:
Manfred aseguró que “hoy se hizo justicia” tras más de cuatro años de aprehensión política

Manfred Reyes Villa asegura que “hoy se hará justicia” y denuncia impunidad de los responsables del saqueo de recursos durante el “proceso de cambio”.

Ligia Portillo

05/11/2025 11:33

Manfred aseguró que “hoy se hizo justicia” tras más de cuatro años de aprehensión política. Foto: RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, utilizó su cuenta de "X" para referirse a su situación judicial y responsabilizar al Movimiento al Socialismo (MAS) de lo que calificó como una persecución política.

“Hoy se hará justicia, después de más de 4 años de una aprehensión injusta y políticamente dirigida por el MAS”, escribió Reyes Villa, señalando que durante dos décadas, a su juicio, el partido en el poder manipuló el sistema judicial para silenciar a la oposición.

El alcalde además denunció que los “verdaderos delincuentes del ‘proceso de cambio’”, responsables según él de saquear y despilfarrar los recursos naturales del país, permanecen libres y refugiados en el Chapare, y anticipó que muchos podrían huir del país.

Con estas declaraciones, Manfred Reyes Villa ratifica se refirió a Jeanine Añez, quien podría recuperar su libertad en las próximas horas después que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la sentencia de 10 años de prisión en su contra. 

 

