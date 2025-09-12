“Cochabamba será la mejor ciudad de Bolivia”, dijo el alcalde Manfred Reyes Villa

El alcalde aseguró en vísperas del aniversario 215, que la ciudad será la mejor del país.
12/09/2025 10:23
Escuchar esta nota
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, participó del programa especial de “El Mañanero” de la Red Uno, durante la entrevista, el alcalde destacó los avances en infraestructura, turismo y desarrollo urbano, y envió un mensaje de optimismo a todos los cochabambinos.
“Amigos, nuestra Llajta va avanzando, todos los que amamos Cochabamba vemos cómo la ciudad mejora día a día. Queremos que sea una de las mejores ciudades de Bolivia, pese a todas las vicisitudes económicas que estamos atravesando”, afirmó Reyes Villa, quien resaltó la entrega constante de obras en toda la ciudad y el departamento.
Entre los proyectos más destacados mencionó “Playa Turquesa”, la remodelación del Viacrucis del Cristo de la Concordia y la renovación del teleférico, que será reabierto este fin de semana. “No solo trabajamos en el centro, sino en todo el departamento. Entregamos agua, ampliamos vías estructurantes y mejoramos áreas verdes, porque el desarrollo debe llegar a todos los rincones”, aseguró.
El alcalde también puso énfasis en el potencial turístico y cultural de Cochabamba, destacando su gastronomía, clima y ubicación estratégica. “Cochabamba tiene que ser un centro de atracción turística y artística, capaz de albergar convenciones nacionales e internacionales. Pero para ello necesitamos promover el turismo y atraer inversiones, especialmente en hoteles e infraestructura”, dijo.
Reyes Villa no dejó de mencionar los desafíos que enfrenta el departamento: “Todavía hay mucho por hacer, como proyectos de agua en el Valle Alto, el gran teatro municipal y un centro de convenciones que incluya un museo integrado. Queremos que Cochabamba sea un eje articulador de desarrollo y oportunidades para todo Bolivia”.
Finalmente, en un tono cercano y emotivo, el alcalde envió un mensaje a la ciudadanía: “Feliz aniversario 215 a todos los cochabambinos. Sigamos trabajando con unidad y compromiso para que nuestra ciudad siga siendo un lugar que todos amamos. La invitación es a disfrutar la serenata, la feria internacional y todo lo que hace grande a nuestra querida Llajta”.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00