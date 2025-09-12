TEMAS DE HOY:
Policial

Recluso acusado de violación se fugó del Penal del Abra

Fuentes policiales informaron que Delgadillo Arancibia es considerado peligroso y se encuentra plenamente identificado.

Ligia Portillo

12/09/2025 10:09

Recluso acusado por el delito de violación se fugó del Penal del Abra. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un recluso del Penal del Abra en Cochabamba, se fugó del recinto carcelario, lo que ha generado preocupación entre vecinos y autoridades de seguridad. Se trata de Juan Delgadillo Arancibia, detenido por violación, quien logró escapar del centro penitenciario en horas de la noche.

Según información preliminar, la Policía activó un operativo inmediato con efectivos de distintas unidades. Además, personal de inteligencia policial se desplazó al lugar para coordinar la búsqueda y establecer un cerco de seguridad alrededor del penal. Hasta pasada la medianoche, varias patrullas realizaron recorridos exhaustivos por los alrededores con el objetivo de localizar al prófugo.

Fuentes policiales informaron que Delgadillo Arancibia es considerado peligroso y se encuentra plenamente identificado. La institución instó a la ciudadanía a extremar precauciones, reportar cualquier movimiento sospechoso y no acercarse al recluso bajo ninguna circunstancia.

La foto del recluso fugado, Juan Delgadillo Arancibia, publicada por la Policía para su rápida identificación.

La Policía mantiene un operativo activo y pide colaboración inmediata de la población para dar con el paradero del prófugo, cuya captura es considerada prioritaria.

 

