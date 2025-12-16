La Verde inició su concentración rumbo al amistoso contra los Futbolistas Agremiados de Perú

La selección boliviana comenzó este lunes su preparación en Santa Cruz de cara al amistoso internacional que jugará contra la Agremiación de Futbolistas Profesionales de Perú el próximo domingo 21 de diciembre a las 14:30 en Chincha. Los dirigidos por Óscar Villegas entrenarán durante toda la semana en la capital cruceña hasta el jueves, día en el que viajarán rumbo a Perú.

En conferencia de prensa, el director técnico de la Verde, Óscar Villegas, habló sobre los primeros días de concentración y las expectativas del equipo. "Nosotros ya hemos sacado la nómina y a nivel dirigencial se darán las declaraciones que sean necesarias. La respuesta vendrá de la Federación Boliviana de Fútbol", comentó el estratega, quien espera contar con los jugadores convocados de los clubes Bolívar, Always Ready y Blooming, a pesar de las complicaciones de calendario con algunos equipos nacionales.

Villegas destacó la importancia del amistoso y las oportunidades que se abren para los futbolistas que aún no han tenido muchos minutos con la selección. “Este partido nos permitirá darles minutos a los jugadores que aún no han tenido mucha participación. Las puertas siempre están abiertas para los futbolistas nacionales, y espero que podamos elegir bien, ya que hay jugadores que se han ganado su lugar en la selección por su rendimiento”, señaló.

El técnico también mencionó que, si bien los clubes tienen sus prioridades, el compromiso con la selección y la posibilidad de competir internacionalmente siguen siendo esenciales. “Representamos a Bolivia y estamos jugando por el país. Algunos jugadores también quieren estar en la selección, y eso es muy positivo. Habrá que ver cómo se resuelve todo”, concluyó Villegas.

El amistoso contra Perú será clave para seguir preparando a la selección boliviana con vistas a futuros compromisos internacionales.

