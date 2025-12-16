El médico especialista Dr. Carlos Ramírez alertó sobre la peligrosidad de la nueva variante del virus H3N2, la cual está siendo calificada por profesionales de la salud como altamente riesgosa, y advirtió que el país no cuenta actualmente con un sistema preventivo adecuado para evitar su propagación.

El especialista sostuvo que las autoridades sanitarias deben actuar de manera inmediata implementando medidas de prevención, ya que el sistema de salud boliviano no se encuentra preparado para enfrentar un posible brote de esta variante.

“En Bolivia no estamos preparados para aquello, porque nuestro sistema de salud no es el más adecuado como para hacer prevención. En este momento nosotros deberíamos tener un diagnóstico situacional para saber exactamente con qué medios contamos, ya sean humanos o logísticos. Entonces, en este sentido, no estamos preparados”, afirmó Ramírez.

Asimismo, el médico explicó que, si bien la vacuna contra la influenza H1N1 no previene directamente el contagio del H3N2, sí cumple un rol importante en la reducción de complicaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

“La vacuna H1N1 ayuda a que esta enfermedad no sea tan complicada para ciertos grupos como los menores de 5 años y las personas con patologías”, señaló.

Finalmente, el Dr. Ramírez reiteró la necesidad de fortalecer el sistema de salud, realizar evaluaciones técnicas urgentes y reforzar las campañas de vacunación y prevención para evitar una crisis sanitaria ante la circulación de nuevas variantes virales.

