“Volvía a casa, ahora está grave”: Jazmín fue atropellada por un bus en San Benito

Dos familias viven una tragedia, que ocurrió en la ruta al Valle Alto de San Benito. Un joven de 15 años perdió la vida y una joven de 14 años, identificada como Jazmín, se encuentra en estado crítico tras ser atropellados por un bus cuyo conductor se dio a la fuga.

El accidente ocurrió cerca de las 22:30 del miércoles, cuando ambos caminaban por un costado de la carretera tras salir de una cancha de la localidad. La fuerza del impacto dejó a Jazmín gravemente herida, con serias afectaciones en sus piernas que podrían incluso derivar en la pérdida de un miembro.

En medio del dolor, su tía relató la difícil situación que atraviesa la familia y el estado crítico de la menor: "Ahora Jazmín está en terapia intensiva. Va a necesitar tres cirugías más y todavía no sabemos cómo reaccionará. Los médicos nos dicen que hay que esperar de 5 a 7 días para evaluar la siguiente intervención. Los costos son muy elevados, son 7.000 bolivianos por día, y nosotros somos de bajos recursos, no contamos con lo suficiente para cubrir estos gastos".

La familiar hizo un llamado urgente a la solidaridad de la población: "Necesitamos apoyo económico, medicamentos, tabletas y hasta donación de sangre. La población puede comunicarse al número 72 66 90 73 para ayudar a Jazmín".

Sobre el momento del accidente, la tía explicó: "Ella estaba de regreso a su casa después de jugar en la cancha junto a su compañero, y fue entonces cuando sintieron el impacto. Aún no hemos podido hablar con las autoridades, estamos más enfocados en su atención".

La comunidad de San Benito se encuentra consternada por este hecho, mientras la familia de Jazmín lucha por conseguir los recursos necesarios para salvar la vida de la menor y espera justicia ante la fuga del responsable.

Mira la programación en Red Uno Play