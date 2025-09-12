Santa Cruz: Comité Cívico y concejales determinan cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre

Tras más de cinco horas de reunión, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, concejales de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y de Comunidad Autonómica determinaron la noche de este jueves un cuarto intermedio hasta el lunes 15 de septiembre para lograr un acuerdo definitivo que permita destrabar el funcionamiento del Concejo Municipal y definir las acefalías en la directiva.

El encuentro, que contó con la mediación del presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, dejó establecidos siete puntos clave, entre los que destacan:

Suspensión temporal de proyectos: No se aprobarán leyes municipales relacionadas con créditos públicos ni con la ampliación de la mancha urbana hasta alcanzar un consenso definitivo.

Respeto a las decisiones judiciales: Ambas bancadas se comprometieron a esperar el fallo de la acción de amparo constitucional interpuesta el 22 de agosto, que definirá mayorías y minorías dentro del órgano deliberativo.

Compromiso de pacificación: Se trabajará en la construcción de consensos, respetando la institucionalidad y la gobernabilidad del Concejo Municipal.

El documento también establece que el lunes 15 de septiembre, a las 8:00, se retomará la sesión con el objetivo de firmar un acuerdo de concertación que permita llegar a la sesión de honor del 23 de septiembre con un Concejo Municipal plenamente funcional.

La concejal Gabriela Garzón (UCS) explicó que la falta de definición en las acefalías, tanto en la directiva del Concejo como en las comisiones internas, ha generado una parálisis institucional que impide avanzar en temas de gestión y administración.

“El estancamiento no solo está en la directiva, sino también en las comisiones del Concejo. Hemos acordado que el lunes se debe tomar una determinación definitiva para avanzar. Dependerá de cada bancada respetar la decisión judicial que está en curso, pero necesitamos reactivar el trabajo institucional”, indicó Garzón.

La concejal recordó que desde el 2021 ya se han interpuesto acciones de amparo para definir las primeras mayorías en el Concejo Municipal, con fallos favorables a UCS en distintas oportunidades.

Mira la programación en Red Uno Play