“¡No le creí a mi hijo que fue abusado, me arrepiento!”, dijo el padre del adolescente desaparecido en Pojo

El municipio de Pojo en Cochabamba, vive días de angustia y conmoción tras la desaparición de un adolescente de 16 años, cuyo caso ha destapado una serie de denuncias por presunto abuso sexual contra un párroco y profesor del lugar, hoy detenido preventivamente en la cárcel de Arani.

Entre lágrimas y con la voz quebrada, el padre del menor relató cómo su hijo había pedido varias veces dejar de asistir al colegio y había insinuado lo que estaba ocurriendo, pero la familia no le creyó. “Nos decía que no quería ir más porque el padre le daba asco. Incluso pidió que lo cambiáramos de colegio… pero nunca pensamos que algo así podía estar pasando. No le creí… y ahora me arrepiento. Por eso desapareció mi hijo”, confesó, visiblemente afectado.

El menor desapareció el 27 de agosto, dos días después de que comunicara a su madre el comportamiento del párroco. “Mi hijo estaba callado, miraba al suelo, ya no quería salir, hasta que dijo que ese padre le hacía cosas. Y nosotros no le dimos importancia. Ahora no sabemos si está vivo o muerto”, expresó entre sollozos.

La denuncia de la desaparición fue presentada el 29 de agosto, pero el caso cobró mayor relevancia cuando un joven de 19 años denunció al mismo religioso por abuso sexual, confirmando que habría al menos otras dos víctimas.

El sacerdote, de 52 años, que también enseñaba Biología y Valores Espirituales en la unidad educativa del municipio, permanece detenido de manera preventiva. Las autoridades han iniciado investigaciones de oficio, mientras la Defensoría de la Niñez y la Fiscalía trabajan en la búsqueda del menor.

El padre del adolescente no oculta su desesperación: “Ese padre sabe dónde está mi hijo. Yo pienso que él le hizo algo. Le pido a las autoridades, a toda la población, que me ayuden a encontrarlo. Ya son dos semanas, no sabemos nada. Si mi hijo está escuchando, que llame, que nos diga algo. Tu mamá está destrozada”.

Mientras tanto, la Dirección Departamental de Educación ha iniciado un proceso administrativo contra el párroco para destituirlo de manera definitiva y también se investiga si hubo negligencia en la dirección distrital del colegio.

La comunidad de Pojo espera respuestas urgentes y clama por la aparición del adolescente. “No vamos a descansar hasta encontrar a mi hijo”, concluyó el padre, en un grito de dolor que hoy resuena en todo Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play