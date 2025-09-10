Un pino centenario fue consumido por las llamas tras festejos en la Plaza de las Banderas

La euforia por la victoria de la selección boliviana tuvo un desenlace lamentable la noche de este martes en Cochabamba. En medio de los festejos en la Plaza de las Banderas, uno de los imponentes pinos del lugar terminó completamente calcinado luego de que, según denuncian testigos, los petardos utilizados durante la celebración provocaron el incendio.

El siniestro generó pánico entre la población que transitaba por la zona. Equipos de rescate del SAR Bolivia fueron los primeros en llegar al lugar para intentar sofocar las llamas, pero la voracidad del fuego había consumido casi la totalidad del árbol cuando iniciaron las labores. Minutos después, bomberos de la Policía se sumaron para terminar de controlar el siniestro.

"Lamentablemente se perdió el pino casi en un 100%. Es una especie que arde con rapidez, y cuando llegamos, gran parte ya estaba destruida", declaró elresponsable del SAR Bolivia.

Un pino centenario consumido por las llamas tras festejos en la Plaza de las Banderas. Foto: Red Uno

Este hecho revive la preocupación por la preservación de las especies históricas de la plaza. No es la primera vez que ocurre algo similar, en 2019, otro pino fue consumido por las llamas en circunstancias distintas, y la municipalidad terminó retirándolo por completo para plantar una nueva especie, que hasta ahora no ha alcanzado el tamaño del árbol perdido.

Las autoridades de la Dirección de Medio Ambiente realizarán en las próximas horas una evaluación para determinar si hay posibilidad de rescatar algo del árbol afectado o si, como ocurrió en el pasado, deberá retirarse y reemplazarse por uno nuevo.

