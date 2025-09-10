¡Locura verde! La victoria de Bolivia ante Brasil desató un festejo histórico

Bolivia vivió una noche que quedará grabada en la memoria de todos. El triunfo de la Verde 1-0 sobre Brasil no solo aseguró el repechaje rumbo a la Copa del Mundo, sino que desató una verdadera explosión de emociones en cada rincón del país.

En las graderías, algunos hinchas no podían creer lo que veían: unos se agarraban la cabeza, otros se mordían las uñas de los nervios, mientras los más optimistas ya cantaban la victoria antes del pitazo final. Y cuando el árbitro marcó el final del partido, la alegría fue incontenible. Con lágrimas en los ojos, miles de bolivianos celebraron un triunfo que parecía un sueño hecho realidad.

Las calles se tiñeron de rojo, amarillo y verde. En la Plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, una multitud con banderas, música y cánticos convirtió la noche en una gran fiesta. Caravanas de autos, bocinas que no dejaban de sonar y bailes improvisados marcaron el pulso de una ciudad que no durmió.

La euforia llegó incluso hasta los pies del Cristo Redentor, donde pasada la medianoche la celebración seguía encendida. Músicas, bailes, cánticos y hasta brindis espontáneos demostraban que Bolivia había vivido una noche histórica, una de esas que se cuentan con orgullo por generaciones.

