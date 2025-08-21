“Estoy traumado y arrepentido”, confesó el 'Monstruo de Morochata' al ser sentenciado

La justicia boliviana dictó este jueves la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto contra Elías P.S., conocido como el “Monstruo de Morochata”, quien admitió haber cometido delitos de violación agravada, infanticidio y abusos contra mujeres y menores en la comunidad de Viscachas, municipio de Morochata en Cochabamba. Cumplirá su condena en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

La condena se emitió en audiencia de procedimiento abreviado, en la que el acusado se declaró culpable. El juez ordenó su traslado inmediato a Chonchocoro tras escuchar su confesión.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, declaró en contacto con la prensa: “El tribunal ha establecido una condena de 30 años sin derecho a indulto. El Ministerio Público está conforme, se ha renunciado a los plazos procesales y la sentencia ya está ejecutoriada. Esta decisión es ejemplificadora y debe causar eco en todas aquellas personas que vulneran el derecho a la libertad sexual”.

Tejerina explicó que Elías P.S. se mantuvo prófugo durante años, evadiendo procesos iniciados desde 2018, cuando fue denunciado por la violación de una niña de cinco años. Finalmente, fue capturado gracias a la presión de los comunarios de Morochata durante la jornada electoral pasada.

Antecedentes de horror

La investigación estableció que en diciembre de 2024 el agresor violó en dos ocasiones a su hija de 14 años, dejándola embarazada. La menor dio a luz de manera prematura a una bebé que nació con vida, pero el sujeto la asfixió y enterró a cuatro kilómetros de su vivienda.

En 2023 abusó de una mujer con discapacidad, a quien embarazó y luego obligó a abortar con infusiones, enterrando al feto en el cementerio de Viscachas. Años antes, una niña de 5 años había sido hospitalizada con graves traumas genitales, hecho que Elías intentó encubrir asegurando que la menor “se había caído”.

"Estoy traumado", dijo luego de la audiencia

Durante la audiencia, Elías P.S. admitió haber victimado a tres personas: su hija mayor, una mujer con discapacidad y una niña de cinco años. Al ser consultado sobre el infanticidio, narró que colocó a la bebé recién nacida dentro de una bolsa para asfixiarla y luego enterró el cuerpo.

A pesar de decir estar arrepentido, sus declaraciones fueron frías y carentes de empatía: “Sí, estoy arrepentido. No sé por qué lo hice, estoy traumado(...) Metí la cabeza del bebé a una bolsa. A las víctimas no les digo nada”, dijo ante la consulta de los periodistas.

