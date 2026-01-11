Gobierno reitera apertura a realizar cambios en el DS 5503 durante diálogo con la COB

En el marco de la reunión de diálogo entre el Gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB) y distintos sectores sociales, el Ejecutivo manifestó su apertura a la posibilidad de abrogar o ajustar artículos del Decreto Supremo 5503, que generó protestas en varias regiones del país.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que se está evaluando la propuesta presentada por la COB para realizar los ajustes necesarios al decreto:

“La subvención está absolutamente fuera de toda duda, simplemente estamos discutiendo el resto del 5503 (…) hacer todos los ajustes que sean necesarios y observados por ellos”, explicó.

La medida busca generar consensos entre el Gobierno y los sectores movilizados, mientras se mantiene la expectativa sobre los resultados del diálogo y los posibles cambios que podrían implementarse en el marco del Decreto de Emergencia Económica Nacional.

En la reunión una propuesta expuesta por el ministro de economía José Luis Espinoza es la creación de un nuevo decreto que este redactado junto a la COB y sectores sociales, mencionó “para que vamos a seguir en la pelea, tomo la palabra del compañero Vicente, un nuevo decreto que anule lo que preocupa, que anule lo que molesta que se modifique y a partir de eso además un nuevo pacto entre ustedes y nosotros para eliminar es estado tranca”.

