Ministro Zamora pide a la COB dejar de bloquear y los llama al diálogo

En este martes el gobierno concluyó la jornada de socialización del Decreto Supremo 5503 de Emergencia Económica Nacional con organizaciones sociales e invitó nuevamente a la Central Obrera Boliviana (COB) al diálogo.

Juan Marcelo Gonzáles

06/01/2026 21:13

Foto: Ministros de estado en el diálogo por el decreto 5503
La Paz

El ministro de obras públicas, Mauricio Zamora saludó la madurez de las organizaciones sociales al momento de la socialización del decreto donde se vio un diálogo con entendimiento y se recibieron sugerencias para mejorar el decreto supremo.

“Yo lo que pido a esa gente es que deje de bloquear, nos dejen trabajar y vengan al diálogo se acabaron los bloqueos en Bolivia, los invito aquí tenemos mesas de trabajo y trabajemos en ver soluciones” mencionó Zamora en contacto con la prensa.

En cuanto se le consultó sobre el diálogo con la COB la autoridad reitero que el gobierno esta predispuesto y con las puertas abiertas al mismo, considerando que el bloqueo o el paro no son el camino para encontrar consensos.

Hoy se cumplió el primer día de bloqueo nacional de caminos convocado por la COB donde a lo largo del día según  reportes de la policía solo se reportaron cuatro puntos de corte de vía en el departamento de La Paz. 

 

