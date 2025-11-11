'La Verde' inicia gira de amistosos ante Corea del Sur y Japón

La Selección Boliviana de Fútbol ya se encuentra en Asia, dando inicio a su ciclo de partidos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre, cruciales en la preparación para el repechaje del Mundial 2026 que se disputará en marzo en México.

El primer desafío será este viernes a las 7:00 (HB) contra la poderosa Corea del Sur en su estadio mundialista, seguido por el encuentro del próximo martes a las 06:15 (HB) frente a Japón.

El viaje a territorio asiático se ha realizado con una delegación de 22 jugadores, debido a las notorias ausencias de piezas importantes como Carlos Emilio Lampe, Carlos Melgar, Robson Matheus y Ervin Vaca.

Si bien estas bajas son sensibles y obligan a reajustes en el esquema, Óscar Villegas mantiene la expectativa de contar con el equipo completo el día miércoles, buscando con urgencia establecer su onceno ideal.

Con la plaza de repechaje de CONMEBOL asegurada, la 'Verde' necesita mejorar su posición en el ranking FIFA.

