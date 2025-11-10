Susto en La Bombonera: se incendió una tribuna tras el Superclásico

Un día después de la fiesta azul y oro por la victoria en el Superclásico y la clasificación a la Copa Libertadores, un incendio sorprendió este lunes por la tarde en la popular sur de La Bombonera. Las llamas se originaron entre los restos de papelitos que quedaron en las gradas tras el masivo recibimiento al equipo.

El fuego se inició en la bandeja media, detrás del arco donde Miguel Merentiel convirtió el segundo gol en el triunfo sobre River. De inmediato, los Bomberos Voluntarios de La Boca y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires acudieron al lugar y lograron controlar el incendio en pocos minutos.

Según informó Néstor Nicolás, subsecretario de Emergencias del Gobierno porteño, el foco de fuego —que abarcó unos 50 por 5 metros— fue extinguido sin causar víctimas ni daños mayores en la estructura del estadio Alberto J. Armando.

La Bombonera, que un día antes había sido escenario de una celebración inolvidable, amaneció con un susto que por fortuna no pasó a mayores.

Mira la programación en Red Uno Play