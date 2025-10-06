¡Conmoción en el fútbol! Empeora la salud de Miguel Ángel Russo, DT de Boca, reportan desde Argentina

Miguel Ángel Russo, entrenador del argentino Boca Juniors, se encuentra en grave estado de salud y permanece bajo atención médica en su domicilio, según informaron a EFE fuentes del club.

El técnico de 69 años, que desde 2017 enfrenta un cáncer de vejiga y de próstata, está con licencia médica desde fines de septiembre.

Este domingo, tras la victoria 5-0 de Boca Juniors ante Newell’s, Claudio Úbeda —ayudante de campo que lo reemplazó en los últimos dos partidos— expresó:

“Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado mirando por televisión”.

“Por más que no esté físicamente en los entrenamientos, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor”, agregó Úbeda.

El capitán del equipo, Leandro Paredes, también le dedicó la goleada al técnico y le envió un mensaje de aliento: “Es una victoria importante para todos. Se la queremos dedicar a Miguel porque es la cabeza de nuestro grupo. No es nada lindo esto que está pasando. Le mandamos mucha fuerza”.

En el último mes, Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones en su estado de salud. El último partido que dirigió fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, encuentro en el que permaneció todo el tiempo sentado en el banquillo.

Este es el tercer ciclo de “Miguelo” en Boca Juniors. En su primera etapa, en 2007, conquistó la Copa Libertadores ante el Gremio de Brasil y perdió la final del Mundial de Clubes frente al Milan. En su segundo paso, entre 2020 y 2021, obtuvo una Superliga y una Copa de la Liga Profesional, además de llegar a semifinales de la Libertadores ante Santos.

De extensa trayectoria, Russo dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club. También estuvo al mando de Universidad de Chile, Unión Deportiva Salamanca, Monarcas Morelia, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño y Al Nassr.

Como futbolista, se desempeñó como mediocampista defensivo y jugó toda su carrera en Estudiantes de La Plata, donde disputó 435 partidos y marcó 11 goles entre 1975 y 1989. Con la selección argentina participó en 17 encuentros.

