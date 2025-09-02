Preocupación: internan al técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo

El técnico de 69 años asistió este martes temprano a un centro médico del barrio Belgrano para realizarse diversos estudios y evaluar su estado de salud. Según informaron desde el club, a Russo le suministraron antibióticos por una infección urinaria y se decidió que permanezca internado para recibir medicación vía suero y un control más cercano de su evolución.

Desde su entorno desmintieron versiones que indicaban que el entrenador estaba débil o desorientado durante los días libres del plantel tras la victoria del domingo ante Aldosivi. Aun así, el hecho generó preocupación entre los hinchas y medios, especialmente luego de los comentarios de su histórico ayudante de campo, Hugo Gottardi. “Lo veo demacrado, lo veo cansado. Y sí, está luchando en muchos frentes Miguel…”, declaró Gottardi tras el partido, en referencia al esfuerzo físico y mental que implica dirigir a Boca.

El DT, que años atrás superó una grave enfermedad, se mantiene en buen estado general según su círculo cercano. Sin embargo, la fuerte medicación que toma para prevenir riesgos de recaída puede afectar su rendimiento diario. En el día a día, Russo trabaja apoyado en sus colaboradores Juvenal Rodríguez, Claudio Úbeda y Adrián Gerónimo, quienes lo acompañan en la parte futbolística y física, asegurando que pueda cumplir con sus tareas sin sobreexponerse.

Mientras permanece en observación, Miguel Ángel Russo está acompañado por su familia y su representante. El club Boca Juniors seguirá informando sobre su estado médico a medida que se conozcan novedades oficiales.

