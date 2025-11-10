TEMAS DE HOY:
Deportes

¡De película! En Canadá definieron al campeón de la Premier bajo una intensa nieve (Video)

El equipo de la capital celebró su histórico campeonato en medio de una intensa nevada que convirtió el campo en un escenario inolvidable. 

Martin Suarez Vargas

10/11/2025 18:54

Jugadores del Atlético Ottawa celebrando uno de los goles ante el Cavalry en la final de la Premier de Canadá. Foto: Internet.
Canadá.

La nieve fue la gran protagonista de la final de la Canadian Premier League, disputada este lunes entre Atlético Ottawa y Cavalry FC. En un paisaje totalmente blanco, el conjunto de Ottawa levantó su primer título liguero tras imponerse por 2-1 en tiempo extra, en un partido que quedará grabado por sus imágenes tan espectaculares como inusuales.

El encuentro, jugado bajo una copiosa nevada, obligó al uso de un balón fosforito para poder seguir el juego. Pese a las difíciles condiciones, el talento no faltó: David Rodríguez abrió el marcador con una chilena impresionante, descrita por la prensa local como “el gol más increíble de la historia de la CPL”.

Fundado en 2020 como filial del Atlético de Madrid en Canadá, el equipo capitalino hizo historia al conquistar su primer campeonato en un ambiente que parecía más de hockey que de fútbol. La ventisca, lejos de apagar la emoción, transformó la final en una auténtica postal invernal que dio la vuelta al mundo.

