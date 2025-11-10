TEMAS DE HOY:
¿En qué departamentos habrá feriado esta semana?

Dos departamentos del país disfrutarán de un fin de semana largo por la conmemoración de sus gestas libertarias, según lo establecido en el Decreto Supremo 2328.

Jhovana Cahuasa

10/11/2025 7:14

La Paz

El Decreto Supremo 2328, promulgado el 5 de febrero de 2025, define un feriado adicional en cada departamento en homenaje al Bicentenario de Bolivia. En esta semana, el feriado corresponde a La Paz y Cochabamba, por lo que la población de ambas regiones podrá aprovechar un descanso prolongado.

Motivos de los feriados en La Paz y Cochabamba

Cochabamba:14 de noviembre: en conmemoración de la Batalla de Aroma.

La Paz: 14 de noviembre: en recuerdo del descuartizamiento de Túpac Katari.

La norma busca resaltar los hechos históricos y trascendentales que marcaron la lucha por la independencia nacional.

Hasta la fecha, siete de los nueve departamentos ya celebraron sus jornadas conmemorativas. Con los feriados de La Paz y Cochabamba, los nueve departamentos habrán completado sus días de homenaje por sus gestas libertarias.

 

