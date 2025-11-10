¿En qué departamentos habrá feriado esta semana?

El Decreto Supremo 2328, promulgado el 5 de febrero de 2025, define un feriado adicional en cada departamento en homenaje al Bicentenario de Bolivia. En esta semana, el feriado corresponde a La Paz y Cochabamba, por lo que la población de ambas regiones podrá aprovechar un descanso prolongado.

Motivos de los feriados en La Paz y Cochabamba

Cochabamba:14 de noviembre: en conmemoración de la Batalla de Aroma.

La Paz: 14 de noviembre: en recuerdo del descuartizamiento de Túpac Katari.

La norma busca resaltar los hechos históricos y trascendentales que marcaron la lucha por la independencia nacional.

Hasta la fecha, siete de los nueve departamentos ya celebraron sus jornadas conmemorativas. Con los feriados de La Paz y Cochabamba, los nueve departamentos habrán completado sus días de homenaje por sus gestas libertarias.

