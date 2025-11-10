El precio del dólar paralelo cae en Cochabamba y se ubica entre Bs 10.00 y Bs 10.55

El precio de cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo de la ciudad de Cochabamba ha experimentado una notable variación a la baja durante la última semana. Según reportes de librecambistas, la divisa se está cotizando actualmente en un rango de 10.00 a 10.55 bolivianos (Bs) por unidad para la venta.

Esta disminución representa un significativo descenso si se compara con los valores máximos históricos que se registraron a mediados de año, cuando la cotización paralela del dólar llegó a alcanzar picos cercanos a los 20 bolivianos por unidad durante el mes de mayo.

Los librecambistas consultados en las principales zonas de compra y venta de divisas indicaron que esperan que esta tendencia a la baja se mantenga o se normalice en los próximos días. A pesar de las fluctuaciones en el mercado informal, el tipo de cambio oficial dictaminado por el Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene inalterable Bs 6.96 para venta y Bs 6.86 para compra.

La brecha entre el precio oficial y el precio paralelo sigue siendo considerable, aunque la reducción en el mercado informal sugiere una posible mejoría en la disponibilidad de la divisa en la región, un factor que es clave en la dinámica económica y comercial de Cochabamba.

