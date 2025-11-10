Inicia la semana de cirugías gratuitas para pacientes con epilepsia en Santa Cruz

Por tercer año consecutivo, se realizarán cirugías gratuitas para pacientes epilépticos en el Hospital de Niños. La iniciativa promovida por Puente Solidaridad y una fundación americana de Chicago.

Edil Toledo, secretario de Salud y Desarrollo Humano, destacó que esta campaña marca un hito en la salud pública nacional.

“Se viene trabajando hace 3 años y el Hospital de Niños es el hospital de referencia para este tipo de cirugía de alta complejidad a nivel nacional.

Las cirugías estarán a cargo del médico neurocirujano Raheel Ahmed.

Toledo destacó que esta campaña es el fruto de la cooperación, del compromiso institucional y de la apuesta por fortalecer los servicios de salud pública.

