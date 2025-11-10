TEMAS DE HOY:
Trágico accidente juez asesinado

27ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Inicia la semana de cirugías gratuitas para pacientes con epilepsia en Santa Cruz

Esta campaña marca un hito en la salud pública nacional.

Naira Menacho

10/11/2025 18:51

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Por tercer año consecutivo, se realizarán cirugías gratuitas para pacientes epilépticos en el Hospital de Niños. La iniciativa promovida por Puente Solidaridad y una fundación americana de Chicago.

Edil Toledo, secretario de Salud y Desarrollo Humano, destacó que esta campaña marca un hito en la salud pública nacional.

“Se viene trabajando hace 3 años y el Hospital de Niños es el hospital de referencia para este tipo de cirugía de alta complejidad a nivel nacional.

Las cirugías estarán a cargo del médico neurocirujano Raheel Ahmed.

Toledo destacó que esta campaña es el fruto de la cooperación, del compromiso institucional y de la apuesta por fortalecer los servicios de salud pública.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD