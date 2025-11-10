Inicia la semana de cirugías gratuitas para pacientes con epilepsia en Santa Cruz

Esta campaña marca un hito en la salud pública nacional.
10/11/2025 18:51
Por tercer año consecutivo, se realizarán cirugías gratuitas para pacientes epilépticos en el Hospital de Niños. La iniciativa promovida por Puente Solidaridad y una fundación americana de Chicago.
Edil Toledo, secretario de Salud y Desarrollo Humano, destacó que esta campaña marca un hito en la salud pública nacional.
“Se viene trabajando hace 3 años y el Hospital de Niños es el hospital de referencia para este tipo de cirugía de alta complejidad a nivel nacional.
Las cirugías estarán a cargo del médico neurocirujano Raheel Ahmed.
Toledo destacó que esta campaña es el fruto de la cooperación, del compromiso institucional y de la apuesta por fortalecer los servicios de salud pública.
