¿Bajaron los precios? Comerciantes de La Paz reportan rebajas en artículos básicos

Tras el reciente cambio de gobierno, comerciantes de La Paz aseguran que algunos productos de primera necesidad comenzaron a bajar de precio, especialmente aquellos que habían registrado aumentos en los últimos meses.

Entre los artículos con mayores variaciones están los pañales, toallitas húmedas y productos de limpieza e higiene personal, según señalaron vendedoras del centro paceño.

“Han bajado los precios. Antes las toallitas húmedas estaban a Bs 78 la cuarta y ahora se venden a Bs 60. Los pañales también bajaron: de Bs 180 a Bs 145. En general, todo ha bajado un poco”, comentó una de las comerciantes.

Artículos de higiene personal también bajaron

Otros vendedores coincidieron en que hay una tendencia a la baja en otros artículos cotidianos, como cepillos dentales, jabones y desodorantes.

“Los cepillos dentales antes costaban Bs 15 y ahora están a Bs 10. Los jaboncillos se venden a Bs 20 la cuarta, y los más finos entre Bs 40 y 50. Los desodorantes ahora cuestan Bs 25, cuando antes estaban en 35. Poco a poco va bajando todo”, relató otra comerciante.

Expectativa de mejora en las ventas

Los comerciantes expresaron su expectativa de que esta tendencia continúe y ayude a reactivar las ventas, tras meses de precios elevados y menor movimiento económico.

