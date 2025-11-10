TEMAS DE HOY:
Comunidad

¿Bajaron los precios? Comerciantes de La Paz reportan rebajas en artículos básicos

Vendedores de distintos mercados de La Paz aseguran que los precios de pañales, jabones y otros productos de higiene bajaron en los últimos días. Esperan que la tendencia se mantenga para impulsar las ventas.

Silvia Sanchez

10/11/2025 16:29

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras el reciente cambio de gobierno, comerciantes de La Paz aseguran que algunos productos de primera necesidad comenzaron a bajar de precio, especialmente aquellos que habían registrado aumentos en los últimos meses.

Entre los artículos con mayores variaciones están los pañales, toallitas húmedas y productos de limpieza e higiene personal, según señalaron vendedoras del centro paceño.

“Han bajado los precios. Antes las toallitas húmedas estaban a Bs 78 la cuarta y ahora se venden a Bs 60. Los pañales también bajaron: de Bs 180 a Bs 145. En general, todo ha bajado un poco”, comentó una de las comerciantes.

Artículos de higiene personal también bajaron

Otros vendedores coincidieron en que hay una tendencia a la baja en otros artículos cotidianos, como cepillos dentales, jabones y desodorantes.

“Los cepillos dentales antes costaban Bs 15 y ahora están a Bs 10. Los jaboncillos se venden a Bs 20 la cuarta, y los más finos entre Bs 40 y 50. Los desodorantes ahora cuestan Bs 25, cuando antes estaban en 35. Poco a poco va bajando todo”, relató otra comerciante.

Expectativa de mejora en las ventas

Los comerciantes expresaron su expectativa de que esta tendencia continúe y ayude a reactivar las ventas, tras meses de precios elevados y menor movimiento económico.

 

