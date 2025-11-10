TEMAS DE HOY:
Nacionales

Ministro de Economía denuncia que encontró su despacho “completamente vacío” al asumir el cargo

La nueva autoridad señaló que no encontró ninguna documentación después de 20 años de la pasada administración y aseguró que iniciará una evaluación técnica de la gestión saliente.

Silvia Sanchez

10/11/2025 15:08

La Paz, Bolivia

El nuevo ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza Yáñez, denunció que al asumir su cargo el 9 de noviembre de 2025 encontró su despacho completamente vacío, sin documentación ni información administrativa, hecho que atribuyó a la gestión anterior.

“Después de 20 años de trabajo, de administración, no te han dejado nada. Fíjense ustedes: nada de documentación, nada de cosas pendientes. Después de 20 años de trabajo, no te han dejado nada”, expresó Espinoza en declaraciones a los medios.

La denuncia fue realizada pocas horas después de su posesión como ministro en el gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira. Espinoza señaló que esta situación dificulta el proceso de transición y evaluación institucional, aunque aseguró que el Ministerio ya trabaja en la reconstrucción de los archivos y la revisión técnica de la gestión saliente.

El nuevo titular de Economía destacó que su compromiso será fortalecer la estabilidad macroeconómica del país y garantizar la transparencia en la administración pública.

Hoy asumimos la conducción del Ministerio de Economía y nos encontramos con oficinas vacías, sin documentación ni respaldo alguno. Después de 20 años de gestión, no quedó nada. Este nivel de irresponsabilidad demuestra cómo se administró el país”, escribió Espinoza en su cuenta en X.

 

 

