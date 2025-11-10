VIDEO: Así fue el operativo de captura del caimán hallado dentro de una casa en Santa Cruz

Un caimán de metro y medio fue capturado dentro del patio de una vivienda en el barrio El Trapiche, zona Pampa de la Isla, en Santa Cruz. El reptil sorprendió a una familia que se encontraba cenando y desató un operativo de rescate que quedó registrado en imágenes.

Según relató Dariane, propietaria del inmueble, todo comenzó cuando escucharon los ladridos desesperados de su perro. Al salir para ver qué sucedía, se encontraron con el caimán desplazándose por el patio.

“Nos aterramos al verlo ahí. El perrito se asustó y cuando el caimán abrió la boca, todos corrimos a escondernos”, manifestó Dariane.

La familia pidió ayuda a los vecinos para contactar a los rescatistas de animales, quienes acudieron al lugar y, después de varios minutos de trabajo, lograron reducir y asegurar al reptil sin que se registren incidentes.

El operativo concluyó con el traslado del caimán a un área segura para su evaluación y posterior reubicación.

Dariane señaló que es la primera vez que ocurre algo similar en la zona, pero advirtió que la presencia de este tipo de animales representa un riesgo para los menores que viven en la casa.

“Hay niños aquí, y da miedo pensar en lo que podría pasar”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play