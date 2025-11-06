“Las amenazaba”: Madres relatan cómo un profesor de básquetbol presuntamente abusaba a sus alumnas

Una denuncia por abuso sexual fue interpuesta contra un entrenador de básquetbol en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz.

En medio de consternación, madres de familia acudieron a la EPI 9 para denunciar al instructor y exigir una investigación inmediata. Las denunciantes señalaron que las menores eran víctimas de toques impúdicos durante los entrenamientos.

“Nosotros pertenecemos a una escuela de básquet, donde varias niñas incluyendo la mía han sido manoseadas y tocadas por el mismo profesor. En varias oportunidades las llamaba a ellas para que vayan y entrenen diciendo que asistirán varias niñas, pero llegado el momento solo iba una niña a entrenar donde él aprovechaba para hacer los toques impúdicos”, afirmó una de las madres denunciantes.

Otra de las progenitoras señaló que las niñas fueron amenazadas para que no denunciarán al agresor, motivo por el cual algunas de las niñas guardan silencio.

Indicaron que las estudiantes ahora tienen miedo y se rehúsan a seguir asistiendo a la escuela de básquet. Los padres señalaron que el profesor ya fue identificado por lo que piden justicia y procesarlo.

Mira la programación en Red Uno Play