TEMAS DE HOY:
Abuso sexual a menores en Santa Cruz Profesor acosador

24ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Las amenazaba”: Madres relatan cómo un profesor de básquetbol presuntamente abusaba a sus alumnas

Según las madres, varias niñas habrían sido afectadas. La denuncia fue presentada ante la EPI 9, y las menores ahora se niegan a regresar a entrenar.

Red Uno de Bolivia

06/11/2025 9:50

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Una denuncia por abuso sexual fue interpuesta contra un entrenador de básquetbol en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz.

En medio de consternación, madres de familia acudieron a la EPI 9 para denunciar al instructor y exigir una investigación inmediata. Las denunciantes señalaron que las menores eran víctimas de toques impúdicos durante los entrenamientos.

“Nosotros pertenecemos a una escuela de básquet, donde varias niñas incluyendo la mía han sido manoseadas y tocadas por el mismo profesor. En varias oportunidades las llamaba a ellas para que vayan y entrenen diciendo que asistirán varias niñas, pero llegado el momento solo iba una niña a entrenar donde él aprovechaba para hacer los toques impúdicos”, afirmó una de las madres denunciantes.

Otra de las progenitoras señaló que las niñas fueron amenazadas para que no denunciarán al agresor, motivo por el cual algunas de las niñas guardan silencio.

Indicaron que las estudiantes ahora tienen miedo y se rehúsan a seguir asistiendo a la escuela de básquet. Los padres señalaron que el profesor ya fue identificado por lo que piden justicia y procesarlo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD