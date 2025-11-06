Imágenes sensibles: Sujeto ebrio golpea brutalmente a un niño en Sucre

Un hecho consternador se registró el pasado domingo en el barrio Canadá de Sucre, cuando un sujeto en estado de ebriedad golpeó violentamente a un niño que se encontraba jugando en la calle, tras intentar que los menores consumieran alcohol.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto de la agresión, en el que se observa cómo el hombre se acerca a los niños y, tras entablar una conversación, golpea a uno de ellos.

Producto del ataque, el menor sufrió lesiones en la cabeza y se encuentra en estado crítico, internado en un nosocomio.

La familia del niño hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia y se capture al agresor.

“No estaba haciendo nada, él solo estaba jugando. ¿Cómo pudo hacerme esto? Ahora no se sabe dónde está el sujeto”, afirmó la abuela del menor.

El hecho ha generado indignación entre los vecinos del barrio y en la población en general, quienes demandan medidas urgentes para proteger a los menores y capturar al responsable de este acto de violencia.

