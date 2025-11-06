“Solo estaba jugando”: Niño golpeado por un hombre ebrio está hospitalizado; su familia pide ayuda

En medio de dolor y consternación, los familiares de un niño que fue golpeado violentamente por un sujeto ebrio en Sucre piden justicia y ayuda para cubrir los gastos médicos del menor, quien permanece internado.

El hecho ocurrió cuando el hombre intentó obligar al niño a consumir alcohol. La familia señaló que el menor no estaba haciendo nada más que jugar cuando fue atacado.

“No estaba haciendo nada, él solo estaba jugando. ¿Cómo pudo hacerme esto? Ahora no se sabe dónde está el sujeto”, expresó la abuela del menor.

La abuela del niño informó que el menor despertó, pero se encuentra desorientado y no recuerda por qué fue trasladado al hospital.

Los familiares hacen un llamado urgente a las autoridades para localizar y sancionar al agresor, y solicitan el apoyo de la comunidad para afrontar los gastos médicos.

