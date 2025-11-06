Profesor de básquetbol es denunciado por presuntamente abusar sexualmente de sus alumnas en Los Lotes

Madres de familia de las víctimas, denunciaron a un profesor de básquet del barrio Los Lotes, en Santa Cruz, por presuntamente abusar sexualmente de una de sus alumnas, hecho que movilizó a padres de familia hasta la EPI 9, donde exigieron una intervención inmediata de las autoridades.

“Nosotros pertenecemos a una escuela de básquet, donde varias niñas incluyendo la mía han sido manoseadas y tocadas por el mismo profesor. En varias oportunidades las llamaba a ellas para que vayan y entrenen diciendo que asistirán varias niñas, pero llegado el momento solo iba una niña a entrenar donde él aprovechaba para hacer los toques impúdicos”, afirmó una de las madres denunciantes.

Según los padres de familia las menores sufrían toques indebidos de parte del entrenador. Una de las madres señaló que su hija sufrió los toques, por lo que pidió justicia

Indicaron que las estudiantes ahora tienen miedo y se rehúsan a seguir asistiendo a la escuela de básquet. Los padres solicitaron que el profesor ya identificado sea capturado y procesado.

