Caimán de metro y medio es capturado dentro de una casa del barrio El Trapiche, Santa Cruz

El caimán, que mide alrededor de un metro y medio, sorprendió a una familia al ser encontrado en el patio de su vivienda. Los dueños llamaron a rescatistas para que el animal sea trasladado de manera segura.

Jhovana Cahuasa

10/11/2025 9:26

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Una familia del barrio El Trapiche, en la zona Pampa de la Isla, en Santa Cruz, vivió momentos de alarma después de encontrar a un caimán de más de metro y medio dentro del patio de su casa mientras cenaban.

Según relató Dariane, dueña del inmueble, todo comenzó cuando escucharon los ladridos insistentes de su perro. Al salir a revisar qué ocurría, se encontraron con el reptil desplazándose dentro de la vivienda.

“Estábamos cenando y vimos que el perrito se asustó. Nos fijamos y nos sorprendimos al ver cómo el caimán abrió la boca; nos escondimos. Pedimos que nos pasen números para que los rescatistas vengan a llevárselo”, contó Dariane.

De inmediato, la familia contactó a los rescatistas de animales, quienes llegaron hasta el domicilio y lograron capturar al caimán sin incidentes. Posteriormente, el animal fue trasladado para su evaluación y reubicación en un área segura.

La propietaria señaló que es la primera vez que ocurre una situación de este tipo en la zona, pero advirtió que representa un riesgo, especialmente para los niños que viven en el área.

 

